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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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