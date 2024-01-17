AK Parti'den yerel seçimler için yeni şarkı: Eline doğduk yoluna baş koyduk! Vakit tamam yeniden İstanbul...
AK Parti yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürürken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Sevdamızsın İstanbul" isimli şarkı hazırladı. AK Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına da yer verilen klip sosyal medyada beğeni topladı. İşte AK Parti'nin yerel seçim şarkısı...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında "Sevdamızsın İstanbul" isimli şarkı hazırladı.
"ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlere yönelik kampanya sürecinde daha önce sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu gitti azı kaldı" şarkısına bir yenisi daha eklendi.
"SEVDAMIZSIN İSTANBUL"
"Sevdamızsın İstanbul" ismiyle hazırlanan şarkının klibini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.
AK Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
Şarkının sözleri şu şekilde:
"Sevdamızsın İstanbul/Davamızsın İstanbul/Eline doğduk yoluna baş koyduk/Vakit tamam yeniden İstanbul
Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda/Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın/Hayallerini kurduğum rüya/Bir kez gören şehrimi olur müptelası
Şehirlerin sultanısın yar sen/Şairlerin ilhamısın/Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen/Müjdelenen bir çağrısın
Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam/Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam/Şehrim ister, ol hakim değil hadim/Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim
Aynı ruh, aynı dava, aynı mana/Yıllar geçse de bizim için bitmeyen bir aşksın/İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın/İzin ver meşaleni hak edenler yaksın
Sevdamızsın İstanbul/Davamızsın İstanbul/Eline doğduk yoluna baş koyduk/Vakit tamam yeniden İstanbul."
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