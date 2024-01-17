17 Ocak 2024, Çarşamba
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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan FETÖ'ye operasyon açıklaması: 32 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan FETÖ’ye operasyon açıklaması: 32 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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