Türk mühendislerin imzası: MOT-919! Dakikada 900 atış...
Mehmetçiğe hem kolaylık sağlayan hem de etkin mücadelede büyük rol oynayan mühendislik harikası yerli silahlar. Her biri sınır ve sınır ötesi operasyonlarda büyük öneme sahip. Kullanım kolaylığı ve performansıyla göz dolduran milli otomatik tabanca ilk kez A Haber ekranlarında.
"MOT-919 makinalı otomatik tabancamız bu uzun versiyonu görmüş olduğunuz elimdeki 9inç namluya sahip 9 inç namlu uzunluğuna sahip ve dipçikli modeli bunun dipçiği komple sökülebiliyor."
Mühendislik harikası ürünlerle atılan yerli ve milli adımlarla birlikte güvenlik güçleri de başarılı operasyonlara imza atıyor.
Gerek sınırda gerekse sınır ötesinde Mehmetçiğin gücüne güç katan silahlarla terörle mücadele etkin bir hale geliyor. Makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen MOT-919 tamamıyla yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MOT-919 DA ONLARDAN BİRİ
"Otomatik bir silah kendisi dakikada yaklaşık 900 atım şeklinde bir atış yapabiliyor ve 30 fişek kapasiteli polimer şarjöre sahip polimer olmasının sebebi daha hafif olması fişekle beraber silahın daha hafif şekilde güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılmasını sağlıyor."
Teknik özellikleriyle ve performansıyla göz dolduran milli otomatik tabanca fiziksel özellikleri ve kullanımıyla da güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırıyor.
Milli otomatik tabanca dememizin sebebi aslında 9 mm'lik tabanca fişeği kullanan bir silahımız.
"En arkada bizim şu şekilde görmüş olduğunuz kademeli dipçik sistemimiz mevcut yani kullanıcı kendisine göre istediği pozisyonda dipçiğin pozisyonunu ayarlayabiliyor en kapalı hale getirip kapalı bir hale getiriyor."
Katlanabilir dipçik özelliğiyle rahat bir taşıma ve kullanma özelliğine sahip.
"Silahın kurulma şekli standart geleneksel kurma kolu çekerek kurma şeklinin haricinde bu şekilde hazır bekleme pozisyonunda kalabilir ani bir müdahale olması gerektiği anda dipçiğini açıp yandan tokadını vurup hemen silahını atışa hazır hale getirebilir."
Serinin küçük modeli MOT-919 K da güvenlik güçlerine daha kolay bir kullanım sağlıyor.
"Kısa versiyonundan kastımız şudur uzun versiyonunun haricinde bu silahımız da 6 inç namlu bulunmakta yani daha ufak daha kompakt şu an görmüş olduğunuz dipçiği de olmayan modeli şu haliyle tam olarak 2 kilogram gelmekte bu kadar hafif bir makinalı tabanca."
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