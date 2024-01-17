Türk mühendislerin imzası: MOT-919! Dakikada 900 atış...

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MOT-919 DA ONLARDAN BİRİ

"Otomatik bir silah kendisi dakikada yaklaşık 900 atım şeklinde bir atış yapabiliyor ve 30 fişek kapasiteli polimer şarjöre sahip polimer olmasının sebebi daha hafif olması fişekle beraber silahın daha hafif şekilde güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılmasını sağlıyor."

Teknik özellikleriyle ve performansıyla göz dolduran milli otomatik tabanca fiziksel özellikleri ve kullanımıyla da güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırıyor.