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TSK deniz unsurlarının 3 bölgedeki görev süresi 1 yıl uzatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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TSK deniz unsurlarının 3 bölgedeki görev süresi 1 yıl uzatıldı!

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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