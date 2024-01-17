Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’li İsimleri topa tuttu: Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar

RANT PEŞİNDELER



Ali Mahir Başarır'ın para karşılığı anket yaptırdığını ve o ankete göre yorum yaptığını belirten Bozdoğan, "Bağımsız olarak anket yapılıyor ve yine birinci sırada çıkıyorum. Sokaktaki çocuğa sorun herkes benim önde çıktığımı biliyor. Bunu bana merkezden de ilettiler" dedi.