Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’li İsimleri topa tuttu: Halk TV ile zorla sözleşme imzalattılar
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa etti. Katıldığı bir canlı yayında CHP'deki kirli iş ağını gözler önüne seren Haluk Bozdağan partisinin milletvekilleri olan Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı topa tuttu. Bozdoğan, "HALK TV ile sözleşme yapmam için için beni tehdit ettiler" dedi.
CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı topa tuttu.
'HALK TV İLE ZORLA SÖZLEŞME İMZALATTILAR'
Bozdoğan, partisindeki kirli işleri katıldığı bir yayında tek tek anlattı. Bozdoğan, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef aldı.
Bozdoğan, HALK TV ile sözleşme yapması için zorlandığını belirterek, "HALK TV ile sözleşme yapmamı istediler. Sözleşme için yüksek bir fiyat istediler. Şuan için fiyatı hatırlamıyorum ama 1 yıllık abonelik yaptım, 5 yıllık yapmadım. Bir yıl sonunda geldiklerinde de tehditvari konuştular" dedi.
RANT PEŞİNDELER
Ali Mahir Başarır'ın para karşılığı anket yaptırdığını ve o ankete göre yorum yaptığını belirten Bozdoğan, "Bağımsız olarak anket yapılıyor ve yine birinci sırada çıkıyorum. Sokaktaki çocuğa sorun herkes benim önde çıktığımı biliyor. Bunu bana merkezden de ilettiler" dedi.
Tarsus'tan bağımsız aday olduğunu açıklayan Bozdoğan, "kazanırsanız partiye dönecek misiniz?" sorusuna, Başarır ve Ağbaba'nın partide olduğu sürece dönmeyeceğini belirtti.
Bozdoğan, Başarır ve Ağbaba'nın Mersin'deki rantlarını herkesin bildiğini söyledi.
31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, istifasını açıklamasının ardından parti yönetimini topa tutmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini belirterek Özel'in "tek adamcılık" oynadığını söylemişti.
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