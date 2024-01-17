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7 ilde Kahramanlar-44 operasyonu! SİHA ve ATAK yerle bir etti! Terör örgütü PKK'ya ait mağaralar vuruldu...

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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7 ilde Kahramanlar-44 operasyonu! SİHA ve ATAK yerle bir etti! Terör örgütü PKK’ya ait mağaralar vuruldu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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