Türkiye uzaya çıkıyor | Tarihi yolculuk başladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket göklerde
CANLI YAYIN | Türkiye'de, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. İşte tüm detaylar...
Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
TARİHİ YOLCULUK BAŞLADI
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI
Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlanmıştı.
"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
ALPER GEZERAVCI AİLESİYLE VEDALAŞTI
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için heyecanlı bekleyiş sürerken, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı.
İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı.
Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ax-3 mürettebatının kısa süre sonra kendilerini ISS'ye taşıyacak SpaceX'e ait Dragon uzay aracına binmeleri ve son hazırlıklarını yapmaları bekleniyor. SpaceX Dragon uzay aracı, ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.
SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.
Buna göre, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugünü yarına bağlayan gece TSİ 00.49'da fırlatılması planlanıyor.
Haydi Türkiye, bu gece 00:49'da herkes ekran başına!#GururDuyTürkiye ⏳🚀🧑🚀🇹🇷 pic.twitter.com/vbIwAUm31f— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024
"HAYDİ TÜRKİYE, BU GECE HERKES EKRAN BAŞINA"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.
Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.
"HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi vererek, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DOLMAKALEM HEDİYE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, astronotumuz Alper Gezeravcı'ya özel bir dolmakalem hediye etti.
Uzay istasyonundan Türk gençlerine ve gelecek kuşaklara mesaj yazmasını ve beraberinde getirmesini istedi.
Gezeravcı, uzay macerasının ardından Türk bayrağını, gelecek nesillere bırakılan mesajı, asırlık rüyayı kelimelerle kağıda döken kalemi ve astronot giysisindeki kokartı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte Başkan Erdoğan'a hediye edecek.
UZAYDAN İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA
Gezeravcı, 3 gün sürmesi beklenen uzay seyahatinin tamamlanmasından sonra, gerekli teknik hazırlıkları takiben 22 Ocak'ta uluslararası uzay istasyonundan canlı bağlantı kuracak ve ilk görüşmeyi Başkan Erdoğan'la gerçekleştirecek.
UZAY MERAKLILARINA SÜRPRİZ
Büyük uzay yolculuğunun ilk anlarına şahitlik etmek isteyen veya uzaya ilgi duyan vatandaşlar için sürprizler de düşünüldü.
Vatandaşlar saat 23.00'ten itibaren bu noktalarda büyük heyecana ortak olacak. Türkiye genelindeki tüm bilim merkezleri de uzayla ilgili genel bilgiler ve canlı bağlantılarla ziyaretçilere açık tutulacaktı.
TEKNOFEST KUŞAĞINA JEST
Uzaya çıkış heyecanını VIP bölümden izleyecek davetliler arasında TEKNOFEST gençliğinin bir temsilcisi de bulunacaktı.
TEKNOFEST Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı ile Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonunda yapacağı 13 deneyden birisi için kabul alan Muş Bilsem'deki öğrencileri yetiştiren öğretmen de VIP salonda yerini alacak.
Bu unutulmaz deneyimi, fırlatma merkezinde yaşayacak.
KÖYDEN UZAYA
Ayrıca, astronot Gezeravcı'nın Silifke'nin bir köyünde başlayıp uzaya uzanan hayat öyküsü de kısa filmle anlatılacak.
Köyde iken büyükannesine gökyüzündeki uçakları gösterip "Bir gün bu uçakları kullanacağım" diyen Gezeravcı, zamanla uzayı nasıl hedeflediğini de izleyenlere açıklayacak.
Sadece gökyüzünün sınırlarını düşünen, "Uzay başkalarının işi" diye bakan Gezeravcı'nın, bir gün Başkan Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı ilan etmesiyle değişen hayatı ve genişleyen ufku da meraklılarla paylaşılacak.
O ARMANIN ANLAMI
Astronotumuz Gezeravcı'nın uzay üniformasındaki armanın her bir detayı özenle seçildi. Armanın en dikkat çeken yerinde, yuvarlak formda Türk bayrağı yer alıyor.
Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı görülüyor. Etrafındaki 16 yıldız ise 16 Türk devletini simgeliyor.
Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemiz bulunuyor. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızıyla armanın formu tamamlanıyor.
Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla uzay armamızın maddi ve manevi bütünlüğü sağlanıyor.
UZAY HATIRA BİLETİ
TÜRKİYE'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN İZLENECEKTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini bildirmişti.
Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını anımsattı.
Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek." ifadesini kullandı.
Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecekti.
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