Türkiye uzaya çıkıyor | Tarihi yolculuk başladı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan roket göklerde

Son dakika haberleri... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

TARİHİ YOLCULUK BAŞLADI

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI

Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlanmıştı.





"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan video mesajda, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz" ifadelerini kullandı.