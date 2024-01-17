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Ekonomide emin adımlarla! Moody's 17 Türk bankasının kredi notunu "durağan"dan "pozitif"e çevirdi

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Ekonomide emin adımlarla! Moody’s 17 Türk bankasının kredi notunu durağandan pozitife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİDE EMİN ADIMLARLA!

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

"DURAĞAN'DAN "POZİTİF"E

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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