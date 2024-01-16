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YSK'nın aday listelerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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YSK’nın aday listelerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylar listelerinin teslimi, adaylardan istenecek belgeler, adayların istifaları ya da ölümleri durumunda uygulanacaklara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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