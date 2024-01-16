MHP lideri Devlet Bahçeli'den kara operasyonları için yeni mesaj: Sınırımızda huzur hattı kurulmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken CHP'ye DEM Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle sert sözlerle yüklendi. Bahçeli "İçeride demlenip dışarıdan yemleniyorlar" derken CHP'nin akli ve siyasi melekelerini kaybettiğini vurguladı. Yerel seçimleri de değerlendiren Bahçeli, İstanbul'un muradına kavuşacağını söylerken "Yerel yönetimlerde ölü toprağını kaldıracağız" dedi. İsrail ve ABD'nin Gazze'de insan haklarını hiçe saydığını belirten Bahçeli "Akıttıkları kanın hesabını verecekler" ifadelerini kullandı. Sınırda bir huzur hattı kurulması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, güvenlik toplantısında alınan kararları desteklediklerinin altını çizdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"EGEMENLİĞİMİZİ KORKUSUZCA SAVUNUYORUZ"
Bizleri takip eden vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Şehit düşen kahramanlarımız bizleri ne kadar hüzünlendirse de Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla girdik.
Zülfikarı taşıyacak cesur yüreğin Türk milletinde olduğuna inanıyoruz. Bir okyanusun enginliği ile hayatı kavrıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukukunu korkusuzca savunuyoruz.
Kıvılcım halinde girdiğimiz her mücadelede dev volkana dönüşmek amacımızdır. Hiçbir mücadelede yüzümüz kara çıkmadı.
"İÇERİDEN DEMLENİP DIŞARIDAN YEMLENEN CHP"
Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir.
2. siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Bugüne kadar 165 adayımızı belirledik. Üzerinde çalıştığımız isimleri de peyderpey kamuoyuna sunacağız. CHP'de işler iyice sarpa sarmış aday tespitindeki kriz gün yüzüne çıktı. İçeriden demlenip dışarıdan yemlenen CHP istikametini hepten şaşırmıştır.
84'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildi. Terör mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Asker, polis, korucu, şehit ve gazi ailelerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oyun çok üstünde olmalıdır. Doğal olan da budur. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur.
BU KUTLU HİZMETE TALİBİZ
Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetim tezahürü Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Bu kutlu hizmete talibiz. Tüm imkanlarımızla hazırız.
MİLLETE GERİCİ DEMEK KÜFÜRDÜR
Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur. Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB başkanından tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir. Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur.
İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK
Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır.
Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.
Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz.
BATI ADETA VİRÜS SAÇIYOR
AB ve ABD merkezli düşünce akımlarının sorgulanması batı paradigmasını da tartışmaya açmaktadır. İnsanlık buhrandadır. İsmini zikretmekten utandığım utanç adasında reşit olmayan kız çocuklarına karşı muameleleri skandal ve barbarlıktır. Bu karanlık tabloyu medeniyet diye yutturmaya kalkmak aklın inkarıdır. Batı'nın saçtığı virüsler diğer ülkelere de bulaşmakta.
ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPMADIĞI KÖTÜLÜK KALMADI
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sadece mazlumların değil insanlık onurunun hiçe sayılmasıdır. En yoksul ülkelere saldırmak, suçsuzlara füzelerle vurmak vandallıktır. ABD'nin gittikçe irtifa kaybettiği açıktır. İsrail ve ABD akıttığı kanların hesabını mutlaka verecektir. Amerikalılar ABD'ye sahip çıkmalı, böyle gelse de böyle gitmeyeceğini görmeliler. Kan dökerek, can alarak varlığını sürdüren bir devlet görülmemiştir tarihte. ABD sözde müttefik ama yapmadığı kötülük kalmamıştır. ABD'yi sorgulamak demek terörü sorgulamak demektir.
Ekonomik krizde karşınıza çıkacak yüz bellidir. Kaosların arkasından yine aynı mihrak çıkacaktır. PKK, YPG sahipleri Brüksel Washington hattındadır. Sabrımızın kalmadığını cümle aleme haykırıyoruz. Türkiye diriliş sürecine geçtikçe ya bir terör saldırısı ya da yaptırım tehdidi sükun etmektedir. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında eş zamanlı olarak Türkiye'ye karşı terör kartı hayata sokulmuştur.
KÜRT KARDEŞLERİMİZİN PKK İLE BAĞI YOK
Terör örgütleri kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzüdür. PKK bir sonuç değil vasıtadır. Amaç değil araçtır. Her devletin kullandığı uluslar üstü pazarlık aracı olarak şiddete başvurduğu ortadadır. Teröristlerin imhası en üst seviyede sürdürülmüş, çok sayıda şehit verilmiştir.
Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleri ile bağı olmamış bilakis terör örgütü en çok Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür.
Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin yanında yer alan kahraman yöre halkını kutluyorum. Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
SINIRIMIZDA "HUZUR HATTI" KURULMALI
Türkiye PKK ve bölücülüğün arkasındaki aktörleri görmesi ile tepkisini göstermiştir. ABD'nin PKK ile ilişkisinin saklanacak yönü kalmamıştır. Devletimizin arşivi doğrulayacak belge ve bilgilerle doludur. MHP, söz dost denilen müttefikler tarafından altının oyulmasına sessiz kalmayacaktır. Kahraman silahlı kuvvetlerimize inancımız tamdır. Hainlerin, demcilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ayıbıdır. Hiçbir terörist, dağda, bayırda, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınmamalı ve tutunmamalıdır. Terörle mücadele bölücülüklerin sadece bir bölümüdür. Devlet gaflete düşmez, ihanete göz yummaz. Devlet meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Güvenlik toplantısındaki kararlarını destekliyoruz. Türkiye'nin geleceği için huzur hattı kurulmalı ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır. Sonu ne olursa olsun vatan savunması can pahasına yapılacaktır.
CAN ATALAY KARARI
AYM Başkanı Zühtü, sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz, biz istiklal hukukunun peşindeyiz. Atalay kararının da TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz. Bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalıdır. Akıllardan çıkarılmasın ki milli birliğimizin tahrip edilmesine hiçbir hain gücü yetmeyecektir. Verilecek toprağımız, çizilecek sınırımız, terk edilecek ilimiz yoktur. Cumhur İttifakı terörü bitirmeye yeminlidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.
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