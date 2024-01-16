PKK’lı hainler böyle avlandı! MSB dün gece gerçekleşen hava harekatının görüntülerini yayınladı

HAVA HAREKATIYLA İNLER VURULDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

23 HEDEF YERLE BİR İMHA EDİLDİ

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XAPkvIOtem — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2024