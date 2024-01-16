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PKK'lı hainler böyle avlandı! MSB dün gece gerçekleşen hava harekatının görüntülerini yayınladı

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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PKK’lı hainler böyle avlandı! MSB dün gece gerçekleşen hava harekatının görüntülerini yayınladı

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri imha edildi. O anlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı operasyonun görüntülerini paylaştı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

HAVA HAREKATIYLA İNLER VURULDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

23 HEDEF YERLE BİR İMHA EDİLDİ

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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