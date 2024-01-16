Gençlerin yeni kariyer umudu Milli İstihbarat Teşkilatı oldu! On binlerce başvuru

Vücudumda dövme olması iş başvurusu yapmama engel mi?

Evet. İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların, vücudunun görünen veya görünmeyen herhangi bir yerinde dövme olmamalıdır.

Üniversite öğrencileri MİT'te staj yapabilir mi?

MİT gizlilik ilkesiyle hareket eden bir kurumdur ve staj yapma imkanı sunmamaktadır."

İHBAR SAYISINDA 36 BİN ARTIŞ

Ziyaretçilerin tıkladığı bir diğer alan da "Nasıl Yardım Edebilirim?" oldu. Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre yüzde 33'lük oranla, 36 bin artarak 142 bin 373'e çıktı.

Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 8 bin 18'inin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile ilgili olduğu tespit edildi. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.