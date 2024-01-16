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Ankara'da FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon! 11 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Ankara’da FETÖ’nün GATA yapılanmasına operasyon! 11 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara'da 11 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

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