Çalışma hayatı ile ilgili önemli değişiklikler! AK Parti TBMM’ye sundu

"ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zam konusunun bu teklife eklenip eklenmeyeceğine yönelik bir soruya Güler, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Etki analizleri ve bütçe imkanlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki; önümüzdeki günlerde bir kabine toplantısı söz konusu olacak; burada netleştiğinde komisyon safahatında veya genel kurul safahatıyla beraber bu kanun metnine eklenmesi hususunu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Oransal artışların, bütçe imkanlarının ve etki analizlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, "Sürdürülebilirliktir önemli olan. Bunu sağladıktan sonra bunların hepsi masada değerlendiriliyordur. Ortaya çıkan net bir durum olmadığı için buradan herhangi bir şey söyleme imkanım yok." dedi.

BAKANLARIN GENEL KURULU BİLGİLENDİRMESİ

TBMM Genel Kurulunun gündeminin sorulması üzerine Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pençe Kilit Harekatı Bölgesindeki üs bölgelerine sızma girişimi ve sonrasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendireceğini açıkladı.

Toplantının kapalı olup olmayacağı yönünde bir soru üzerine Güler, "Şu ana kadar herhangi bir değerlendirmemiz olmadı bu konuda. Kamuoyuyla paylaşılacak genel husustur. Öyle bir durum şu anda değerlendirme kapsamında değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, daha sonraki günlerde de TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile RTÜK üye seçiminin gerçekleşeceğini bildirdi.

Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, terörle mücadelenin hiçbir kesintiye uğramadan her alanda devam edeceğini vurguladı.

İSRAİLLİ FUTBOLCU SAGİV JEHEZKEL HAKKINDA BAŞLATILAN ADLİ SORUŞTURMA

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında başlatılan adli soruşturmaya yönelik değerlendirmesi sorulan Güler, "Toplum içinde ayrıştırıcı bir dil kullanan, nefret söylemi içeren maalesef kötülüğü ortaya koyan bir davranıştı. Buradan kınadığımızı ve reddettiğimizi, böyle bir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

Avrupa'da İsrail'in zulmünü kınayan futbolcuların kadro dışı bırakılma, para cezası ve sözleşmesinin feshedilmesi gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlatan Güler, "Bu ikircikli davranışın karşısında şimdi utanmadan, sıkılmadan, zulmü, katliamları kutsayan, nefret söylemiyle bunu kötülük davranışı olarak ortaya koyan bir futbolcuya da hukuk sistemi içerisinde yapılması gereken yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.