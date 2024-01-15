Eskişehir'de 25 yıllık Büyükerşen dönemi sona erdi! Son sözlerinde partisini yerden yere vurdu: Bir virüs, mikrop...
Eskişehir’de 25 yıllık belediye başkanlığı döneminin sonuna gelen ve yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, aday tanıtım toplantısında partisi CHP’yi eleştirdi. Gazetecilik yaptığı gençlik yıllarından bahseden, o dönem partililerin geçimsizlikler, kıskançlıklar, iftiralar gibi eğilimler içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Büyükerşen, “Ve bugün hala biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum” dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerine daha önce belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra seçim sürecine kadar genel sekreter olarak görev yapan Ayşe Ünlüce aday gösterildi. 25 yıllık başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Büyükerşen, CHP'nin Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.
'CESARETLE, HİÇ ÇEKİNMEDEN SÖYLÜYORUM'
Adayların açıklamalarının ardından konuşan Büyükerşen, partisini eleştirdi. Büyükerşen, "Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi.
Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımız vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar.
Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır. Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var.
Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm" diye konuştu.
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