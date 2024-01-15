Nokta nokta terör bölgelerinin analizi! Kim neden Türkiye’nin sınırdan çekilmesini istiyor?

Aydınlık Gazetesi Yazarı-Gaffar Yakınca:

Bizim burada üslerimizin hedef haline gelmesi ABD ile iş birliği yapmamız nedeniyle oluyor ve emekli askerler biz ABD ile biraz yakınlaşırsak PKK'ya karşı beraber mücadele edebiliriz diye öneride bulundular. Nasıl bir milletçilik anlayışı bu.