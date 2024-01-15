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Nokta nokta terör bölgelerinin analizi! Kim neden Türkiye’nin sınırdan çekilmesini istiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Nokta nokta terör bölgelerinin analizi! Kim neden Türkiye’nin sınırdan çekilmesini istiyor?

9 şehit verdiğimiz kuzey Irak’ta ki PKK saldırısı hala hava koşulları ekseninde tartışılıyor. PKK/YPG’yi harekete geçiren durumun olumsuz hava koşulları olduğu konuşuluyor. Bu olayı yerele hapsederek günün dinamiklerini yok saymak oluyor. 7 Ekim’den bu yana onlarca saldırı düzenlendi ve 31 şehit verildi. Peki bu terör örgütlerini kullanan güçlerin asıl hedefi ne? Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında aktardı.

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;

Kim neden Türkiye'nin sınırdan çekilmesini istiyor?

Emekli Albay-İbrahim Keleş:

PKK'nın bu tarihlerde böyle bir adım atıyor olması geçmişte yaptıkları ile pek örtüşmüyor. Genelde geçmişte sınırından içeri girdiğinde kış yapılanmasına geçiriyordu. Yani önceden belirledikleri mağaralarda kalarak baharda saldırıya geçiyordu. Pençe-Kilit harekatları sonrasında içeri girmelerine izin vermedik.

Suriye-Irak sınırı resmi olarak var ama PKK açısından yok. Geçiş genliği o kadar fazla ki artık o bölge için yeni kandil diyorlar.

Pençe serisinin son halkasıdır pençe-kilit operasyonu. Biz Metina, Gara, Hakurki ve Zap gibi bölgelere girerek artık geri çekilmeksizin teröristin geçiş noktalarını kapattık. O yüzden bu bölgelerde ki kilidi korumak için askerlerimizi konuçlandırmak durumundayız lazım yoksa terörist geri dolar.

2019'da başladı devam etti ve en son serisi pençe-kilit oldu. Bu harekatlarla araziyi kilitledik ve geçişe müsaade vermedik. Mehmetçik azminden vazgeçmedi içeriye terörist sokmam dedi ve şehit vermek pahasına bunu başardı.

Bizim buralarda ne işimiz var diyen generallerimizin varmış. Asıl onların bu sorunun cevabı bilmeleri lazım.

Aydınlık Gazetesi Yazarı-Gaffar Yakınca:

Bizim burada üslerimizin hedef haline gelmesi ABD ile iş birliği yapmamız nedeniyle oluyor ve emekli askerler biz ABD ile biraz yakınlaşırsak PKK'ya karşı beraber mücadele edebiliriz diye öneride bulundular. Nasıl bir milletçilik anlayışı bu.

2016 tarihi itibariyle teröre yönelik operasyonların yüzde 50'si kendi sınırlarımız içerisinde 2022'de bu oran yüzde 5'e düştü. Yani teröristleri sınır ötesine sürdük.

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