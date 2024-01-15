Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı! PKK/YPG’ye ait 23 hedef imha edildi

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

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