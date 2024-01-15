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CHP için yolun sonu! "Yarısı Bizden" kampanyası ile 1,5 milyon TL destek: Devlet ile millet el ele İstanbul'u yeniliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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CHP için yolun sonu! Yarısı Bizden kampanyası ile 1,5 milyon TL destek: Devlet ile millet el ele İstanbul’u yeniliyor

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düştü. İBB'deki yaşanan hizmet mahrumiyetini 'devlet ile millet el ele' gidermek için çalışmalara başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili, "Devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan Özhaseki, kampanya ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacağını dile getirdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

CHP ÇİLESİ SON BULACAK

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

İMAMOĞLU YOLUN SONUNDA

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de son bulacak.

İSTANBUL CAN BULACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili, "Devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin video paylaştı. Videoda depremzedelerin kampanya ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verildi.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul' dönüşüme hazırlıyor. "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul'da dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR VATANDAŞ EN ÇOK DEVLETİNE GÜVENİR"

Kampanyaya başvuran Yunus Kıracı'nın, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır." şeklindekine sözleri üzerine Bakan Özhaseki, "Yunus kardeşimin de dediği gibi, 'Bir vatandaş en çok devletine güvenir', Yarısı Bizden kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

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