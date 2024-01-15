CHP için yolun sonu! "Yarısı Bizden" kampanyası ile 1,5 milyon TL destek: Devlet ile millet el ele İstanbul'u yeniliyor

"BİR VATANDAŞ EN ÇOK DEVLETİNE GÜVENİR"

Kampanyaya başvuran Yunus Kıracı'nın, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır." şeklindekine sözleri üzerine Bakan Özhaseki, "Yunus kardeşimin de dediği gibi, 'Bir vatandaş en çok devletine güvenir', Yarısı Bizden kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.