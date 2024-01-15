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Başkan Erdoğan'dan şehit Müslüm Öztürk'ün ailesine taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Müslüm Öztürk’ün ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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