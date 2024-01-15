CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK’nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan’ın özgürleştirilmesine müsait

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ ÖCALAN!

DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi.

Temel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek, kirli pazarlıkta ana gündem maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi"

CHP - DEM İTTİFAKININ GERÇEK YÜZÜ: ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞMESİNE MÜSAİT

Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, yerel seçimi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için kullanılması gerektiğini söyleyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlama rezaletine imza attı.