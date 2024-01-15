15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK'nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait

CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK'nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
ABONE OL
CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK’nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan’ın özgürleştirilmesine müsait

CHP Özgür Özel liderliğinde PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'den oy dilenmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Tayip Temel katıldığı canlı yayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede kirli pazarlığın ana maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu itiraf etmişti. Bu kez de sözde KCDK-E EŞ Başkanı Zübeyde Zümrüt, CHP ile yapılacak ittifakta Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi bir kirli plan ortaya bir kez daha dökülmüş oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den oy dilenmeye ve her türlü tavizi vermeye hazır bir şekilde beklemeye devam ediyor.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA 'ÖZEL' MUAMELE

Değişim adı altında genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesinin ardından DEM Parti'nin ayağına gitti.

ÖZEL'İN KİRLİ İTTİFAKI: ŞEFFAF OLACAĞIZ

Özel'in ziyaretinin tabiiki bir iade-i ziyareti olacaktı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ ÖCALAN!

DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi.

Temel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek, kirli pazarlıkta ana gündem maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi"

CHP - DEM İTTİFAKININ GERÇEK YÜZÜ: ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞMESİNE MÜSAİT

Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, yerel seçimi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için kullanılması gerektiğini söyleyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlama rezaletine imza attı.

Zümrüt, "Bakur'daki seçim, Önderliğe özgürlük hamlesinin bir ayağı olarak ele alınmalı" şeklinde konuştu.

PKK destekçisi Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Zümrüt, "Biz bu seçimde tecriti de kırarız, nefes de alırız, önderliğimizi özgürleştirme noktasında önümüzdeki süreç buna müsait" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA