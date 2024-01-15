CHP - DEM ittifakının kirli planı günyüzünde! PKK'nın siyasi ayağından art arda itiraflar: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait
CHP Özgür Özel liderliğinde PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti'den oy dilenmeye devam ediyor. DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Tayip Temel katıldığı canlı yayında CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede kirli pazarlığın ana maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu itiraf etmişti. Bu kez de sözde KCDK-E EŞ Başkanı Zübeyde Zümrüt, CHP ile yapılacak ittifakta Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi bir kirli plan ortaya bir kez daha dökülmüş oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den oy dilenmeye ve her türlü tavizi vermeye hazır bir şekilde beklemeye devam ediyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARINA 'ÖZEL' MUAMELE
Değişim adı altında genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesinin ardından DEM Parti'nin ayağına gitti.
ÖZEL'İN KİRLİ İTTİFAKI: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Özel'in ziyaretinin tabiiki bir iade-i ziyareti olacaktı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.
GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ ÖCALAN!
DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmenin nasıl ihanet dolu olduğunu gözler önüne serdi.
Temel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede asıl konunun 31 Mart yerel seçimler olmadığını itiraf ederek, kirli pazarlıkta ana gündem maddesinin bebek katili Abdullah Öcalan olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"CHP ile görüşme aslında bir iade-i ziyaretti. Biliyorsunuz Genel Başkanları Özgür Özel, partimizi ziyaret etmişti. Biz de bu çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün şüphesiz, Kürt sorunu, Kürt sorununa yönelik CHP'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, tecrite ve tecritin aslında çözüm önündeki engelleyici rolüne dair tartışmalar yürütüldü. Bizim gündemimizde bu vardı. Kayyum siyaseti buna bağlı olarak hukuk dışı uygulamalar, Can Atalay durumu ve içeride olan yüzlerce arkadaşımızın durumunu esas olarak siyasi gündem çerçevesinde yürütüldü. Seçim başlığı ise bu konulardan sadece biriydi"
CHP - DEM İTTİFAKININ GERÇEK YÜZÜ: ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞMESİNE MÜSAİT
Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, yerel seçimi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için kullanılması gerektiğini söyleyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımlama rezaletine imza attı.
Zümrüt, "Bakur'daki seçim, Önderliğe özgürlük hamlesinin bir ayağı olarak ele alınmalı" şeklinde konuştu.
PKK destekçisi Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Zümrüt, "Biz bu seçimde tecriti de kırarız, nefes de alırız, önderliğimizi özgürleştirme noktasında önümüzdeki süreç buna müsait" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toplu para yatır şipşak emekli ol! SGK uzmanı hayat kurtaracak yolları tek tek açıkladı
- SGK girişi 6 aylık olana 8 maaşlık ek ödeme onaylandı! 30 gün içinde başvurmanız yeterli
- Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar meğer Darphane'de böyle üretiliyormuş
- 16 milyon emekliye müjde geldi! 17-18-19-20-21-27 Ocak'ta IBAN'a zamlı yatacak! SSK, BAĞ-KUR'lunun tahsis numarasına göre...
- Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2024 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...
- TOKİ'den ayda 5000 TL ödeyerek ev alabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...
- Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...
- Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?