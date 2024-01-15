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Son dakika | Bakan Güler son durumu açıkladı: 77 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Son dakika | Bakan Güler son durumu açıkladı: 77 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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