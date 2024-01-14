Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi
"Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi 2024!
"Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi!
BOLU DEPREM SON DAKİKA!
Son dakika haberine göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
-Büyüklük:3.9 (Ml)
-Yer: Merkez (Bolu)
-Tarih:2024-01-14
-Saat:09:01:48 TSİ
-Enlem:40.89028 N
-Boylam:31.67 E Derinlik:10.79 km.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
2024 SON DEPREMLER
14-01-2024 09:02:3738.008637.49947ML2.5Nurhak (Kahramanmaraş)616162
14-01-2024 09:01:4840.890331.6710.79ML3.9Merkez (Bolu)616163
14-01-2024 08:14:2937.851737.82146.89ML1.6Gölbaşı (Adıyaman)616161
14-01-2024 08:13:2738.079736.63476.79ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)616160
14-01-2024 07:35:0336.833928.38147ML1.3Marmaris (Muğla)616159
14-01-2024 07:32:1639.140.73697.09ML1.8Karlıova (Bingöl)616158
14-01-2024 06:40:5337.855836.1756.33ML1.5Saimbeyli (Adana)616157
14-01-2024 06:36:1540.441128.84196.99ML1.5Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.41 km] Mudanya (Bursa)616156
14-01-2024 05:27:1738.152838.57817.02ML1.8Battalgazi (Malatya)616155
14-01-2024 04:52:3237.08528.17447.01ML1.3Menteşe (Muğla)616154
14-01-2024 04:45:3738.809237.322212.89ML2.1Gürün (Sivas)616152
14-01-2024 04:45:3040.885831.671410.99ML1.6Merkez (Bolu)616153
14-01-2024 03:37:3740.618929.01427.34ML1.4Çınarcık (Yalova)616149
14-01-2024 03:23:0938.127537.30646.99ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)616150
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- Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi
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