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Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi

"Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi 2024!

"Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi!

BOLU DEPREM SON DAKİKA!

Son dakika haberine göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

-Büyüklük:3.9 (Ml)

-Yer: Merkez (Bolu)

-Tarih:2024-01-14

-Saat:09:01:48 TSİ

-Enlem:40.89028 N

-Boylam:31.67 E Derinlik:10.79 km.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2024 SON DEPREMLER

14-01-2024 09:02:3738.008637.49947ML2.5Nurhak (Kahramanmaraş)616162

14-01-2024 09:01:4840.890331.6710.79ML3.9Merkez (Bolu)616163

14-01-2024 08:14:2937.851737.82146.89ML1.6Gölbaşı (Adıyaman)616161

14-01-2024 08:13:2738.079736.63476.79ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)616160

14-01-2024 07:35:0336.833928.38147ML1.3Marmaris (Muğla)616159

14-01-2024 07:32:1639.140.73697.09ML1.8Karlıova (Bingöl)616158

14-01-2024 06:40:5337.855836.1756.33ML1.5Saimbeyli (Adana)616157

14-01-2024 06:36:1540.441128.84196.99ML1.5Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.41 km] Mudanya (Bursa)616156

14-01-2024 05:27:1738.152838.57817.02ML1.8Battalgazi (Malatya)616155

14-01-2024 04:52:3237.08528.17447.01ML1.3Menteşe (Muğla)616154

14-01-2024 04:45:3738.809237.322212.89ML2.1Gürün (Sivas)616152

14-01-2024 04:45:3040.885831.671410.99ML1.6Merkez (Bolu)616153

14-01-2024 03:37:3740.618929.01427.34ML1.4Çınarcık (Yalova)616149

14-01-2024 03:23:0938.127537.30646.99ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)616150

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