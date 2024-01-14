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Cudi ve Gabar'a operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 tim 518 jandarma personeli...

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Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Cudi ve Gabar’a operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 tim 518 jandarma personeli...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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