13 Ocak 2024, Cumartesi
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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Türkiye şehitlerine ağlıyor
Irak’taki alçak saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Serkan Sayın Adıyaman’da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde vatandaşlar PKK’ya lanet okudu ve protesto etti. Gaziantep ve Kahramanmaraş da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazlarıyla şehitlerine veda etti. Gaziantep’te uzman çavuş Hakan Gün’ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Kahramanmaraş halkı da piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehit cenazelerini anlatmaya çalışan A Haber spikeri Banu El canlı yayında göz yaşlarına boğuldu ve sesi düğümlendi.