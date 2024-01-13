13 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe-Kilit şehitlerine veda! Türkiye şehitlerine ağlıyor

Pençe-Kilit şehitlerine veda! Türkiye şehitlerine ağlıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2024 16:51
Irak’taki alçak saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Serkan Sayın Adıyaman’da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde vatandaşlar PKK’ya lanet okudu ve protesto etti.  Gaziantep ve Kahramanmaraş da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazlarıyla şehitlerine veda etti. Gaziantep’te uzman çavuş Hakan Gün’ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Kahramanmaraş halkı da piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.  Şehit cenazelerini anlatmaya çalışan A Haber spikeri Banu El canlı yayında göz yaşlarına boğuldu ve sesi düğümlendi.
Operasyon bölgesi talimatı! İşte o görüntüler
Operasyon bölgesi talimatı! İşte o görüntüler
Başkan Erdoğan, Üsteğmen Duran’ın ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan, Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Kritik zirveden ilk kare A Haber’de
Kritik zirveden ilk kare A Haber’de
Gündem terörle mücadele harekatları!
Gündem terörle mücadele harekatları!
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
Irak ve Suriye’de iki kritik hedef
Irak ve Suriye’de iki kritik hedef
İşte teröristlerin vurulduğu an
İşte teröristlerin vurulduğu an
Sözde müttefik ABD’den terör saldırısı için taziye
Sözde müttefik ABD'den terör saldırısı için taziye
Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?
Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?
A Haber sınırın sıfır noktasında!
A Haber sınırın sıfır noktasında!
Daha Fazla Video Göster