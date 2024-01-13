Gündem terörle mücadele harekatları! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

MERAK AKŞENER İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güvenlik Zirvesi'ndedakikalar önce MHP lideri Devlet bahçeli ile görüştükten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Meral Akşener görüşmede gündemdeki konuları ele alındı.