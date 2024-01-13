Gündem terörle mücadele harekatları! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele alanındaki harekatlar ele alındı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TERÖRLE MÜCADELE HAREKATLARI GÜNDEMDE
Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.
MERAK AKŞENER İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güvenlik Zirvesi'ndedakikalar önce MHP lideri Devlet bahçeli ile görüştükten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Meral Akşener görüşmede gündemdeki konuları ele alındı.
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