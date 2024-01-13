Pençe-Kilit harekatı bölgesinden acı haber! 9 asker şehit oldu! Kalleş saldırının perde arkası A Haber'de
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 3'ü ağır 8 asker de yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Gelen son dakika bilgisine göre yaralı askerlerden 4'ü daha hayatını kaybederek şehit sayısı 9'a yükseldi, 4 yaralı askerin tedavisi devam ediyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da güvenlik toplantısı kararı aldı. Kalleş saldırının perde arkasının detaylarını Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de aktardı...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
İSTANBUL'DA KRİTİK GÜVENLİK TOPLANTISI
Gelen son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirildi.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği ifade edildi.
KALLEŞ SALDIRININ PERDE ARKASI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA
Sözcü Çelik 5 askerin şehit düştüğü 8 askerinde yaralandığı çatışma için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.
Yaralanan askerlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını dileyen Fidan, "Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı da X hesabından, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirmişti.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: BU HAİNLERE YAPTIKLARININ HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.
Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
SAĞLIK BAKANI KOCA: YARALI ASKERLERİN TEDAVİLERİNE HEMEN BAŞLANDI
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM: DEVLETİMİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEK!
Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!
SPOR CAMİASINDAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN "ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ" İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla bugün yapılan paylaşımların doğru olmadığını, isimlerin Ağustos 2023'te şehit olan askerlere ait olduğunu bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından bugün şehit olan askerlerin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyetinin tespit edildiği belirtildi.
Bu hesaplardan, "Askerlerimizin isimleri" iddiasıyla birebir aynı paylaşımların yapıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil, Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör örgütlerinin manipülasyonlarını yaymamaya dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
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