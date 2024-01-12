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Son dakika | AK Parti'nin pazar günü aday tanıtım toplantısı iptal edildi

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Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Son dakika | AK Parti’nin pazar günü aday tanıtım toplantısı iptal edildi

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtım toplantısının Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerden ötürü iptal edildiğini duyurdu.

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