Enerji merkezi Türkiye! Libya ile sürdürülebilir iş birliği için temas

Son dönemde küresel enerji piyasalarının, Kovid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, yüksek emtia ve enerji fiyatları ve jeopolitik krizler gibi pek çok zorluklarla sınandığına dikkati çeken Bayraktar, "Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek ve enerji arzını güvence altına almak için güvenilir ve uygun fiyatlı enerji temini her geçen gün daha da zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Bunun için mutlaka uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla, enerji piyasalarını ve küresel ekonomiyi karbondan arındırabilmek için, bu zorlukların üstesinden gelmek üzere kolektif olarak bazı adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.