AFAD duyurdu: Bolu Merkezde korkutan deprem!

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Bolu merkezde 3.6 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntının 9 km derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-12

Saat:23:59:09 TSİ

Enlem:40.89056 N

Boylam:31.66889 E

Derinlik:9.08 km

SARSINTININ DERİNLİĞİ: 9 KM

Saat 23.59 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 9 km olarak belirlendi.