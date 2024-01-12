AFAD duyurdu: Bolu Merkezde korkutan deprem!
Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Bolu merkezde 3.6 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntının 9 km derinlikte olduğu belirlendi.
Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre Bolu merkezde 3.6 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntının 9 km derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-12
Saat:23:59:09 TSİ
Enlem:40.89056 N
Boylam:31.66889 E
Derinlik:9.08 km
SARSINTININ DERİNLİĞİ: 9 KM
Saat 23.59 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 9 km olarak belirlendi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2024.01.11 00:23:23 37.2002 27.7932 17.6 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.01.10 23:24:57 38.0680 37.4990 7.3 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 23:14:23 38.0147 37.4992 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.10 22:44:58 36.1820 35.8822 8.5 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:38:41 36.1475 35.8692 8.0 -.- 4.2 4.1 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:30:22 37.9397 27.6563 12.3 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.01.10 22:28:34 36.1768 35.9202 17.5 -.- 1.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.10 22:10:59 35.8675 35.6215 13.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.10 21:56:12 37.9325 38.2048 7.1 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.10 21:43:34 38.6360 44.0070 3.7 -.- 2.4 -.- OZALP (VAN) İlksel
2024.01.10 21:20:36 37.0835 28.3775 14.7 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.10 21:15:08 37.6120 35.6047 5.1 -.- 2.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.10 20:46:16 38.8148 37.4888 5.0 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 20:14:07 38.5245 43.8238 5.0 -.- 2.1 -.- KARLIYAMAC-OZALP (VAN) İlksel
2024.01.10 20:10:06 40.4147 28.8730 12.8 -.- 3.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.10 18:55:02 38.1970 36.1512 19.1 -.- 0.8 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.10 18:48:04 38.3650 37.9443 4.5 -.- 1.4 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.10 18:30:57 37.1992 36.0898 9.2 -.- 1.9 -.- GOKCEDAM-(OSMANIYE) İlksel
2024.01.10 17:53:52 40.4163 28.8575 9.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.10 17:29:00 35.2707 33.6213 9.4 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.01.10 17:00:16 35.9015 35.9633 6.3 -.- 2.3 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:59:57 36.7515 36.4415 5.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.01.10 16:42:57 37.8118 26.9708 4.4 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.10 16:19:15 38.8130 37.3008 9.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.10 15:35:05 40.8753 31.0135 22.1 -.- 2.2 -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.01.10 15:34:27 37.1462 28.3030 5.0 -.- 1.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2024.01.10 15:25:28 40.4167 33.5617 16.0 -.- 1.6 -.- INANDIK-(CANKIRI) İlksel
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