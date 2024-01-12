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Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda! İstanbul'un ilçe belediye adayları için çalışmalar sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda! İstanbul’un ilçe belediye adayları için çalışmalar sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya geldi. Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi edindi.

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