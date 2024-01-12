AK Parti’nin Ankara adayı açıklanıyor! Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu...

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında, ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağının sorulması üzerine Erdoğan, geçen pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle yine pazar günü, Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak, büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. İl merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün, yarın devam ettireceğiz." diye konuştu.

İlk hangi ili ziyaret edeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, onu şu anda henüz planlamadıklarını, planlayıp yola çıkacaklarını söyledi.