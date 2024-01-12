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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat ile şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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