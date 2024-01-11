Saldırıya uğrayan imam Galip Usta A Haber’e özel konuştu! Yaşadıklarını böyle anlattı: Öğrencilerim canlarını siper ettiler
Fatih Camii’nde imamlık yapan Kurra Hafız Galip Usta, 8 Ocak’ta akşam namazından sonra bıçaklı bir saldırgan tarafından omzundan yaralandı. Beraberinde cemaatten Bilal Erdem’in de yaralandığı olay sonra Usta, tedavi gördüğü hasta odasından A Haber’e özel röportaj verdi. "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi” diyen Galip Usta, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.
8 Ocak tarihinde akşam namazı sonrasında slogan atarak camiye giren Ömer Salgın tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem, hastanede tedavi altına alındı. Türkiye gündemini sarsan olayda saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Hastanede tedavisi devam eden imam Galip Usta, ailesinin ve sevenlerinin korku dolu anlar yaşadığı menfur saldırı hakkında açıklamada bulundu. Usta, "Vahim bir kaza atlattık ama yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin ve hocalarımızın dualarıyla Allah'a şükür ucuz atlattık. Allah'a şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum" diye konuştu.
"ÖĞRENCİLERİM OLMASAYDI ÇOK DAHA VAHİM OLABİLİRDİ"
Bıçaklı saldırı anını anlatan Fatih Camii imamı Galip Usta, "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Ne tanırım, ne bilirim. 'Bağırmış, etmiş. Hoca bir şey söylemiş' gibi şeylerin aslı astarı yoktur. Nöbetçi olduğum için de akşam namazını kıldırdım. Namazının akabinde bir adam çıktı. 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın' diye bağırdı. Bir şeyler daha söyledi. Ben dönüp baktım. Bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım. Oradaki görevler onu dışarı çıkarmış. Benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken aniden girdi içeri. Direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti. Olay o şekilde devam etti. Benim üniversitede, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal efendi kardeşime, Allah ona da şifa versin. O da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz o da vardı. O yaralanmadı ama diğer bir başka Yusuf İslam kardeşimizin ayağı kırıldı. Ayak bandaja alındı. Benimle birlikte üç gazi olduk. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler. Allah da onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
"GÖREVİME BİR AN ÖNCE DÖNMEK İSTİYORUM"
Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Müslüman kadere inanır. 'Men âmene bil kader, emine mine'l- keder' yani kadere inanana keder olmaz. Biz Allah'a inanmışız efendim. Bir an önce efendim bir ömür hizmet ettiğim dinimize, camimize, Kur'an'ımıza, talebelere hizmet etmeyi ben de Allah'ımın izniyle arzu ediyorum. İnşallah, dualarınızla bir an önce başlarım" dedi.
Galip Usta ile beraber saldırıya uğrayıp yaralanan Bilal Erdem de tedavi gördüğü hastane odasından A Haber'e verdiği röportajda yaşanan olayı ve neler hissediğini aktardı.
"PLANLI BİR ŞEKİLDE DİREKT GALİP HOCAYI HEDEF ALDI"
Olaylar ilgili açıklama yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Akşam namazından sonra farz bitiminde, işte o malum şahıs arkadan bağırdı "Ey Müslümanlar uyanın, putlarınızı kırın" gibi şeyler... Güvenlikler geldi ve cemaatten birkaç kişinin şeyiyle yavaş yavaş dışarı atıldı. Galip hocamız mihraptan dönmedi. Oturduk ders yapmaya devam ediyoruz. Tam o sıra adam geldi "Hocam bir şey sorabilir miyim?" der demez üstüne atladı. Galip hocanın üstüne atlayınca ben onu boğmaya çalışıyor zannettim. O can havliyle kalkıp onu uzaklaştırmaya çalıştım. Elinde bıçak olduğunu, beni bıçaklayana kadar da görmedim. Direkt Galip hocamızı hedef almış. Bu bence planlanmış. Normal bir buhran yaşayan insan Fatih Camii imamını hedef alamaz. Alsa da bu şekilde başarılı olamaz. Çünkü öncesinde gelip bağırması etrafına göz gezdirmesi falan... Müslümanların gayet ferasetli bir tavır sergilemesi lazım direkt bir galeyan gelmemeleri lazım."
NE OLMUŞTU?
Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem bıçaklı saldırıya uğradı.
Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran ve slogan atan Ömer Salgın isimli şahıs özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
İMAM ODASINA GİREREK BIÇAKLA SALDIRDI
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
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