Bakan Bayraktar'dan canlı yayında müjdeli haber: Doğal gaza zam planlanmıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal gaza zam yapılmayacağını dile getiren Bakan Bayraktar, "Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar şu an makul. Geçen yıl çok farklı yerlere gitmişti. Şu an Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlıyoruz. Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda doğal gaz fiyatına zam yapılmasının gündemde olmadığını söyledi.
RÜZGAR ENERJİSİNDE REKOR!
Bakan Bayraktar; şu ifadeleri kullandı:
"7 Ocak'ta rekor kırdık. Türkiye o gün kullandığı elektriğin yüzde 28'ini karşıladı. Bunu sadece 7 Ocak için söylüyorum. Çünkü rüzgar esti. Bizim 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da elektriğe ihtiyacımız var. Dünyada elektrik kullanımı artıyor. Onun için elektrik üretimimizi artırmamız lazım. Bizim şuanda geldiğimiz rakam kurulu güçte yüzde 55 ama üretimde yüzde 40'lar seviyesinde.
Jeotermalden güneşten rüzgardan elektrik üretiyoruz. Her şeyi yenilebilir yapmanıza imkan yok. Onun için nükleeri artırmamız gerekiyor. 2035 hedefimiz 60 bin megavat ilave rüzgar ve güneş yapmak. Bu noktada herkese büyük bir iş düşüyor. Teşvik mekanizmalarımız var. Alım garantilerimiz var. Özel sektöre verilmiş çok büyük kapasiteler var.
Sanayicimize diyoruz ki, 'Fabrikanın çatısında güneş santralini kurabilirsin ya da rüzgardan üretebilirsin'. Biz bu verilen izinlerin yatırıma dönmesini bekliyoruz. Üretebilecek, tüketebilecek ve satabilecek. Konutların çatılarında güneş panellerini kullanmak mümkün. Depolama yaparak sisteme satabilirler. Bu noktada mahsuplaşma yapılıyor. 'Gabar'da petrol yok' diyorlar. Doğal gaza inanmadılar. Kamuoyunu aydınlatacak arkadaşları oraya götürüyoruz. Şu da önemli. Her kesimden insanları oraya götürmek doğru olur. Akkuya'da bunu yaptık. Çok beğendiler ama muhalefet oradaki sözlerini Ankara'ya taşımıyorlar."
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