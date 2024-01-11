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Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya kalkıştı! Davada karar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Başkan Erdoğan’ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya kalkıştı! Davada karar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Fatih Emre Hülagü, 1 yıl 8 ay hapis ve 2 gün adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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