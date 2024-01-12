Bakan Bayraktar'dan canlı yayında müjdeli haber: Doğal gaza zam planlanmıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal gaza zam yapılmayacağını dile getiren Bakan Bayraktar, "Avrupa'da gördüğümüz fiyatlar şu an makul. Geçen yıl çok farklı yerlere gitmişti. Şu an Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlıyoruz. Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

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