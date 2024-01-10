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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 31 Mart seçimi mesajı: Tuzaklara karşı uyanık olmalıyız

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 31 Mart seçimi mesajı: Tuzaklara karşı uyanık olmalıyız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da Valiler Buluşması etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada son dönemde toplumun sinir uçlarına basan olaylarla ilgili "Asıl amaçları bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden uzaklaştırmaktır" dedi. Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimler öncesinde Valilere sandık güvenliği noktasında uyarılarda bulundu. Son olarak Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni bir sürece doğu giderken "tuzaklara karşı uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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