Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği: Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda’yı ziyaret etti. Zokirzoda, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırladı. Fidan’ın ziyareti kapsamında ele alınan iki ülke arasındaki işbirliği meseleleri ele alındı.
Yoğun diplomasi trafiği devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, rotasına Tacikistan'ı ekledi. Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya geldi.
Temsilciler Meclisi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zokirzoda, Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.
"TÜRKİYE, DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"
Görüşmede Zokirzoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan'ın dış politika stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
Zokirzoda, Tacikistan Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile verimli ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine özel önem verdiğini ve parlamentolar arası dostluk grupları aracılığıyla yasama ve diğer alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine gayret gösterdiğini belirtti.
Görüşmede taraflar, Tacikistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden ve güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade ederek, ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin ortak çabalar sonucunda istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu kaydetti.
Taraflar ayrıca bu düzeydeki bağların, öncelikle iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerden kaynaklandığını dile getirdi.
Öte yandan Tacikistan ile resmi temaslarını tamamlayan Bakan Fidan, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi.
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