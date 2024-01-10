Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği: Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi

Görüşmede taraflar, Tacikistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden ve güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade ederek, ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin ortak çabalar sonucunda istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu kaydetti.

Taraflar ayrıca bu düzeydeki bağların, öncelikle iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerden kaynaklandığını dile getirdi.

Öte yandan Tacikistan ile resmi temaslarını tamamlayan Bakan Fidan, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ile bir araya geldi.