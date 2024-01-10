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AK Parti’nin yerel seçim vizyonu! Merkezle yerel arasındaki koordinasyon güçlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 09:27
Güncelleme:10.01.2024 09:38
AK Parti tüm kadrolarıyla 15 Ocak Pazartesi gününe hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün kürsüde 48 ilin belediye başkanı adayını açıklayacak 2024 yerel seçimleri için de seçim beyannamesini paylaşacak. Her seçim döneminde yeni bir vizyon ortaya koyan AK Parti bu kez de seçmenin karşısına 8 farklı başlıkla çıkacak. Seçmene AK Parti belediyeciliğini anlatacak. Peki AK Parti belediyeciliği deyince ne anlaşılıyor? İşte yanıtı…
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