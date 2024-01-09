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MSB duyurdu! Hudut kartalları yakaladı

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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MSB duyurdu! Hudut kartalları yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

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