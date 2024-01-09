AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’dan flaş sözler: Mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız

BU İRADE Mİ BİZE AKIL VERECEK?

TOKİ ile ilgili bir soruya cevap veren Kurum, "Anlaşılan o ki mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar bir sorun kalmayacak. Şimdi biz TOKİ Başkanlığımızla, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, diğer bakanlıklarımızla, yüz binlerce sosyal konusu İstanbul'a kazandırmış bir iradeyiz. Bakın evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana kadar çalışacağız sözü verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de bu sözün gerçekleşmesi adına İstanbul'un 39 ilçesinde her mahallede hemen hemen bir proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüz binlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş üç ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız, tüm dünyada örneği yok. Harıl harıl şantiyelerimiz çalışıyor. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Bir tane konut yıkılmamış. Milletimize de verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Dolayısıyla biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk. O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk. Ancak bu eleştiriyi yapan mevcut İBB yönetimi aynaya döküp dönüp bir kendisine bakması gerekir. Yüz bin sosyal konut, yüz bin kentsel dönüşüm konutu. 30 bin, 40 bin sosyal konut yapacağım deyip, ikisini topladığınızda 140 bin ediyor. 140 bin değil, 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Şimdi bu irade mi bize akıl verecek? Bu irade mi bizi eleştirecek? Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.