AK Parti’de Türkiye yüzyılı belediyeciliği heyecanı! Gerçek belediyecilik sahaya indi: Fetret devri kapanacak

Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuuyla hareket eden, kendi bireysel amaçlarını değil şehrinin ve orada yaşayanların gözetecek, kalkındıracak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adayları sahada yeni projeleri anlatacak.