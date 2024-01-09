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20 ilde 'Sibergöz' operasyonu! 75 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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20 ilde ’Sibergöz’ operasyonu! 75 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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