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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı 2024? Kabine gündeminde neler var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı 2024? Kabine gündeminde neler var?

"Bu hafta Kabine Toplantısı var mı 2024?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Kabine toplantısı tarihini araştırıyor. Memur ve emekli zammının ardından emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte haberin detayları...

"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak olası bir ek zam kararı, emekliler varasında heyecan ve bekleyişe neden olurken, gözler Kabine'nin alacağı kararlara çevrildi. İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi ise henüz belli olmadı.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.

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