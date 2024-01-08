Büyük Birlik Partisi’nden Murat Kurum’a yerel seçim desteği! Mustafa Destici’den tebrik...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul adayımız Murat Kurum başta olmak üzere diğer büyükşehir başkan adaylarını arayarak, hayırlı olsun dileklerimi ilettim." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI HASSASİYETİNİ TAŞIYARAK SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine değinen Destici, "Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum başta olmak üzere diğer büyükşehir başkan adaylarını arayarak, hayırlı olsun dileklerimi ilettim." dedi.

51 ilin il genel meclisi üyeliği ve büyükşehirlerin meclis üyeliği için seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini bildiren Destici, buralarda da işbirliği olabileceğinin altını çizdi. Destici, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla ilgili, iddialı oldukları her yerden aday çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.