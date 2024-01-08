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Büyük Birlik Partisi'nden Murat Kurum'a yerel seçim desteği! Mustafa Destici'den tebrik...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Büyük Birlik Partisi’nden Murat Kurum’a yerel seçim desteği! Mustafa Destici’den tebrik...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiTBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelirken gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Destici, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum'u arayarak tebrik ettiğini söylerken, Kurum'u destekleyeceklerini ifade etti. İşte detaylar...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul adayımız Murat Kurum başta olmak üzere diğer büyükşehir başkan adaylarını arayarak, hayırlı olsun dileklerimi ilettim." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI HASSASİYETİNİ TAŞIYARAK SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine değinen Destici, "Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum başta olmak üzere diğer büyükşehir başkan adaylarını arayarak, hayırlı olsun dileklerimi ilettim." dedi.

51 ilin il genel meclisi üyeliği ve büyükşehirlerin meclis üyeliği için seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini bildiren Destici, buralarda da işbirliği olabileceğinin altını çizdi. Destici, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla ilgili, iddialı oldukları her yerden aday çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

"HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR"

Partisinden bir heyetin AK Parti heyetiyle de görüşmelerinin devam ettiğin belirten Destici, "İki, üç görüşme yapıldı. Bugün yarın bir görüşme daha yapılacak. Bu görüşmelerde bu işin daha da ete kemiğe bürüneceğini zannediyorum." diye konuştu.

Kazanacakları yerlerde aday koyacaklarını vurgulayan Destici, bunun dışındaki yerlerde "Cumhur İttifakı hassasiyetini taşıyarak seçimlere hazırlandıklarını" belirtti.

"MURAT KURUM'U DESTEKLİYORUZ"

Bir gazetecinin, "İfade ettiklerinizden yola çıkarak İstanbul'dan aday çıkarmayıp Murat Kurum'u destekleyeceğinizi söyleyebilir miyiz?" sorusuna Destici, "Bunu söyleyebilirim, bunda bir beis yok. Heyetlerimiz görüşmelerine devam ettiği için bu görüşmeler bittiğinde bunu söylemek daha doğru olur. Ama bizim eğilimimiz bu yönde." yanıtını verdi.

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