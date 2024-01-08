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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Transfer resmen açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

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