DASK’ta neler değişti? Primlerde ne kadar artış olacak?
2024 başından itibaren DASK kapsamında zorunlu deprem sigortasında önemli değişikler oldu ve yeni uygulama başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek tosun ve konuğu Sigorta uzmanı Yusuf Emre Öksüz konuyla ilgili detayları aktardı. İşte o haberin detayları…
DASK'ın verdiği teminatlar iki katına çıkıyor, 1 Ocak 2024 itibariyle zeyilname kalktı ve zorunlu deprem sigortası enflasyona karşı korunacak. Yeni düzelmeyle birlikte değişen maddeleri ve yeni deprem sigortası yaptıracakları bu maddeler etkileyecek mi? DASK'a gelen zam oranları ve yeni uygulamalar hakkında ki detayları A Haber muhabiri ve konuğu canlı yayında anlattı.
İşte o haberden satır başlıkları;
Yunus Emre Öksüz: DASK kurumu da ekonomik ve siyasi güncellemeler neticesinde kendini güncelledi. Sigorta bedeli artınca otomatik olarak primlerde de artış oldu. Normalde 360 bin gibi bir rakamdan söz ederken şu an da 600 bin ve 1 milyon 200 bin gibi en yüksek sigorta bedeli de karşılanıyor.
ZEYİLNAME UYGULAMASI KALKIYOR MU?
En önemli değişiklerden bir tanesi zeyilnamenin kalkması oldu. Aylık olarak TÜİK'in yayınlamış olduğu enflasyon rakamı direkt poliçelere yansıyacak.
Sigorta bedelinin artması enflasyon gereği ve inşaat maliyet metrekarelerinin artmasından dolayı sigortalıların mağduriyetini gidermek adına yapılmış bir düzenleme oldu. Vatandaş tabii ki benim metrekarem ne oldu diye soruyor ama burada ki en önemli şey bulduğunuz konum, deprem dereceleri ve metrekareniz. Bu metrekareleri her kişini oturduğu ev ne konumuna göre değişmekte. Bunun için de yetkili acentelerle görüşerek bu konuda bilgi alabilirler.
PRİMLERDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Sigorta bedellerinde yüzde yüz artış oldu. Normalde 700 lira olan bir DASK poliçesi bin 400 civarında bir rakam ulaştı fakat sigorta bedeli de arttı. Yani burada ki en önemli şey sigorta bedelinin de artması oldu vatandaşların herhangi bir deprem durumunda alacağı sigorta bedeli de artmış durumda.
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