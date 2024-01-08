DASK’ta neler değişti? Primlerde ne kadar artış olacak?

Sigorta bedelinin artması enflasyon gereği ve inşaat maliyet metrekarelerinin artmasından dolayı sigortalıların mağduriyetini gidermek adına yapılmış bir düzenleme oldu. Vatandaş tabii ki benim metrekarem ne oldu diye soruyor ama burada ki en önemli şey bulduğunuz konum, deprem dereceleri ve metrekareniz. Bu metrekareleri her kişini oturduğu ev ne konumuna göre değişmekte. Bunun için de yetkili acentelerle görüşerek bu konuda bilgi alabilirler.