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Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Tokat Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Tokat Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Tokat belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. Peki AK Parti Tokat belediyesi başkan adayı kim oldu?

TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EYÜP EROĞLU KİMDİR?

1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı.

1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı.

2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan EROĞLU, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.

2014'te Ak Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;

Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak

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