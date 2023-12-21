AFAD son dakika duyurdu! Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

VALİLİK AÇIKLAMASI!

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."