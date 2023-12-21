AFAD son dakika duyurdu! Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
"Hatay'da deprem mi oldu, ne zaman son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sarsıntıyı hissedenler AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, 21 Aralık az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Aralık AFAD Kandilli son depremler listesi!
"Az önce deprem mi oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Antakya ilçesi merkezinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 21 Aralık AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!
HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hatay Antakya'da saat 21.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer: Antakya (Hatay)
Tarih: 2023-12-21
Saat:21:24:33 TSİ
Enlem: 36.33083 N
Boylam: 36.15306 E
Derinlik: 9.19 km
VALİLİK AÇIKLAMASI!
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
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